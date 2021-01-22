Еще 173 орловца заразились COVID-19, двое умерли

Общее число случаев в регионе достигло 25 220

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 25 220, сообщили в федеральном оперштабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 173 человек.

Вместе с тем за день скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом. Количество жертв пандемии в регионе достигло 317. Выздоровели 22 277 человек (+149).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 677 352, за сутки прибавилось 21 513 больных. С начала пандемии выздоровели 3 081 536 пациентов, умерли 68 412.

ИА «Орелград»