Еще 173 орловца заразились COVID-19, двое умерли

22.1.2021 | 10:57 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Общее число случаев в регионе достигло 25 220

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 25 220, сообщили в федеральном оперштабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 173 человек.

Вместе с тем за день скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом. Количество жертв пандемии в регионе достигло 317. Выздоровели 22 277 человек (+149).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 677 352, за сутки прибавилось 21 513 больных. С начала пандемии выздоровели 3 081 536 пациентов, умерли 68 412.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования