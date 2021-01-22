Ездивший с поддельными правами орловец угодил под суд

В суде он был освобожден от уголовного преследования.

Вступило в законную силу постановление, которое в конце прошлого года вынес Малоархангельский районный суд. Он рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного на местного жителя. Из материалов следует, что тот в течение года мог ездить на личном автомобиле «Шевроле Круз» с поддельным водительским удостоверением. Его разоблачили в июне 2020 года.

Инспектор ГИБДД усомнился в достоверности прав, которые передал ему для проверки водитель. Экспертиза показала, что удостоверение является поддельным. Оно было произведено не «Гознаком», а в кустарных условиях. Эксперт установил, что «все изображения реквизитов полиграфического оформления имитированы способом цветной и монохромной электрофотографии, а также цветной струйной печати».

Водитель после этого отпираться не стал. Он рассказал, что купить права решил еще в июне 2019 года. Неустановленного следствием продавца отыскал в интернете. Стороны связались при помощи мессенджера. Сумма сделки составила 30 тысяч рублей. Покупатель отправил продавцу копию своего паспорта и свои фотографии, после чего перевел деньги. Спустя несколько дней курьер принес ему посылку с поддельным водительским удостоверением.

Правоохранители объяснили молодому человеку, что своими действиями он совершил сразу два преступления, предусмотренных статьей 327 УК РФ. Его обвинили в пособничестве совершению подделки официального документа, а также в хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права. Впрочем, дознаватель полиции учел отсутствие судимостей у данного гражданина и попросил суд прекратить уголовное дело. Ходатайство было удовлетворено: горе-водитель получил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 8000 рублей.

ИА «Орелград»