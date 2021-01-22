Федеральные деньги спасли 1200 рабочих мест в Орле

22.1.2021 | 6:55 Новости, Экономика

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Областные власти уже поблагодарили тех, кто не стал сокращать штаты.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, власти региона положительно оценили реализацию программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Напомним, в прошлом году ее запустили федеральные власти. Это была инициатива правительства страны, которое выделило регионам средства на сохранение рабочих мест.

«Речь идет о рабочих местах, в отношении которых, исходя из экономических трудностей предприятий, были введены простой и неполная занятость, анонсировано сокращение, — пояснили в областном управлении. — Кроме того, эти предприятия, тоже в рамках допмер, обеспечили временной занятостью граждан, ищущих работу».

Орловская область получила из федерального бюджета 20 миллионов рублей. Согласно озвученным данным, благодаря этому в регионе поддержку получили свыше 1,3 тысячи человек, причем за счет федеральных денег удалось сохранить около 1200 рабочих мест.

Участниками программы допмер в Орловской области стали крупные промышленные холдинги, муниципальные предприятия, организации сферы торговли, общественного питания, сельского хозяйства и индивидуальные предприниматели. Восемь работодателей, сохранивших рабочие места, уже получили благодарственные письма от регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

ИА «Орелград»

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