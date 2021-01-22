Карачевское шоссе в Орле осветили

ОНФ отчитался о появлении уличного освещения в Орле.

Как сообщили в орловском региональном отделении Общероссийского народного фронта, после годичной борьбы на Карачевском шоссе в Орле начало работать уличное освещение. В ОНФ подчеркнули, что опоры освещения были установлены по инициативе экспертов этой организации и сотрудников отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу. Они уже начали работать на участке от улицы Мостовой до границ города.

«Об отсутствии освещения на Карачевском шоссе мы говорили еще в апреле 2020 года, – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов. — Тогда наши активисты совместно с отделом ГИБДД УМВД России и представителями городской администрации организовали совместный рейд, в ходе которого провели обследование участка дороги на Карачевском шоссе».

По его словам, именно после того рейда в администрацию Орла было направлено обращение. Общественники попросили чиновников организовать освещение там, где его не было долгие годы. При этом, подчеркивают в ОНФ, данный район становится все более важным и оживленным. С одной стороны от шоссе за последние годы вырос немалый Зареченский микрорайон, а с другой стороны располагается дачный массив.

«В темное время суток передвижение автомобилей и пешеходов здесь небезопасно из-за плохой видимости, — считают в ОНФ. — Работы по установке мачт освещения были начаты в октябре прошлого года. До конца года на них закрепили фонари и подключили к ним электричество. На второй неделе 2021 года фонари начали функционировать».

ИА «Орелград»