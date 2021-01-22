Коронавирус нашли в орловских детсадах

Более 800 школьников ушли на дистанционку.

У троих воспитанников орловских детсадов подтвердился коронавирус. Об этом на заседании регионального оперштаба доложила глава департамента образования Татьяна Крымова.

Всего болеют 2005 детсадовцев, почти у всех – ОРВИ.

— В детсадах города Орла частично закрыты на карантин две группы, а в дошкольных группах Верховского района и поселка Шаблыкино введены ограничительные мероприятия из-за большого количества заболевших, — рассказала Крымова.

Также стало известно, что в настоящее время на дистанционном обучении по заявлению родителей находятся 809 орловских школьников. При этом в десяти школах 13 классов закрыто на карантин. Болеют 5483 школьника: у 44 выявлен коронавирус, у 4393 детей – ОРЗ.

С 18 января вышли на очное обучение студенты ссузов. Сейчас болеют 493 из них. У троих подтвердился коронавирус, у 449 – ОРЗ.

ИА «Орелград»