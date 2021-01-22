На Октябрьской столкнулись два «Рено»

22.1.2021 | 11:42 Новости, Происшествия

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В аварии пострадали два человека.

В четверг, 21 января в Орле произошло ДТП. На перекрестке улиц Октябрьской и Приборостроительной не разъехались два автомобиля «Рено». В аварии пострадали люди.

ДТП произошло около 23.00. 47-летний водитель «Рено Логан» двигался по Октябрьской со стороны улицы Ломоносова в направлении улицы Игнатова. При повороте налево, на Приборостроительную, он допустил столкновение с другим «Рено», под управлением 36-летнего мужчины.

В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали, что в аварии пострадал водитель второго «Рено», а также пассажирка «Рено Логана».

ИА «Орелград»

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