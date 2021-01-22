На Октябрьской столкнулись два «Рено»

В аварии пострадали два человека.
В четверг, 21 января в Орле произошло ДТП. На перекрестке улиц Октябрьской и Приборостроительной не разъехались два автомобиля «Рено». В аварии пострадали люди.
ДТП произошло около 23.00. 47-летний водитель «Рено Логан» двигался по Октябрьской со стороны улицы Ломоносова в направлении улицы Игнатова. При повороте налево, на Приборостроительную, он допустил столкновение с другим «Рено», под управлением 36-летнего мужчины.
В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали, что в аварии пострадал водитель второго «Рено», а также пассажирка «Рено Логана».
ИА «Орелград»