Орловские новостройки оказались в лидерах по качеству

«ОДСК» лидирует в рейтинге качества жилья среди застройщиков Орловской области.

Группа компаний «ОДСК», в которую входит строительный холдинг «Орелстрой» лидирует в региональном рейтинге по потребительским качествам новостроек. Эксперты портала «Единый ресурс застройщиков» совместно с Национальным объединением застройщиков отбирают в регионах страны претендентов для получения премии «ТОП ЖК-2021».

Конкурсная комиссия уже определила 226 финалистов первого этапа премии. В финале в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Орловской области» участвуют ЖК «Московский парк» и ЖК «Подсолнухи»

— Каждому жилому комплексу, участвующему в рейтинге, предстоит пройти оценку по 106-ти параметрам, отражающим его потребительские качества, — рассказали в «ОДСК». — Среди них — социальная инфраструктура, дворовые пространства, безопасность, архитектура, фасады, входные группы, подъезды, лифты, инженерные системы и комфортная среда для маломобильных граждан. Общая площадь текущего строительства, участвующих в рейтинге жилых комплексов компании составляет 164 442 м2. Эта цифра более чем в два раза превышает количество всех строящихся в данный момент квартир у других застройщиков Орловского региона.

ЖК «Зареченский», «Московский парк», «Университетский», «Подсолнухи», «Болховский» прошли проверку Единого реестра застройщиков и принесли ГК «ОДСК» первое место в орловском регионе.

ЖК «Университетский» был признан лучшим в орловском регионе по версии авторитетного рейтинга в 2020 году.

ИА «Орелград»