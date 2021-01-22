Орловский суд объяснил наказания за маски на подбородке

Маской надо пользоваться, а не просто носить ее с собой.

Колпнянский районный суд Орловской области представил обзор своей практики по рассмотрению административных дел, возбужденных на нарушителей «антиковидных» правил. Сообщается, что в 2020 году всего было рассмотрено 74 дела об административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. В результате к ответственности было привлечено 64 нарушителя. Из них 48 получили наказание в виде предупреждения, а 16 — в виде штрафа, размер которого не превышал 1500 рублей.

В суде также объяснили, в каком случае, за что и какое наказание назначается. В частности, суд напомнил о том, что еще в марте 2020 года было издано постановление правительства Орловской области № 155. Оно предполагает использование маски или респиратора в качестве средства индивидуальной защиты органов дыхания.

«Очевидно, что нахождение маски на подбородке, в кармане граждан, исключает такую возможность», — подчеркнули в суде и добавили, что ношение гражданами масок в качестве средства защиты «барьерного» типа является обусловленной необходимостью всемерного снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, с апреля 2020 года в регионе действует указ губернатора. Этим документом предусматривается обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания при входе и нахождении в общественном транспорте, легковом такси, на объектах розничной торговли, рынках и ярмарках, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях, на предприятиях всех форм собственности и в иных местах массового пребывания людей.

Ответственность за неисполнение этой обязанности как раз и предусмотрена ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Она предусматривает наказание для граждан в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»