Умер бывший директор «Орелгоргаза» Алексей Черкасов

Ему было 63 года.

20 января в Орле скончался депутат городского Совета III созыва, бывший руководитель «Орелгоргаза» Алексей Черкасов. Ему было 63 года.

Пресс-служба Орловского облсовета напоминает, что Алексей Черкасов родился 15 ноября 1957 года в деревне Булатово Хотынецкого района Орловской области. После окончания Орловского строительного техникума начал трудовой путь в должности механика в Смоленской области, куда он попал по распределению.

В 1981 году принят на работу в трест «Орелгоргаз», где прошел путь от механика до руководителя предприятия. За годы его руководства построили новое производственное здание, укрепилась техническая, материальная база подразделений, обновился автотранспортный цех.

Черкасов удостоен звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», звания «Почетный работник газовой промышленности», награжден нагрудным знаком «За активную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе РФ III степени», медалью Жукова и другими наградами.

С 2006 года Алексей Иванович являлся депутатом Орловского городского Совета народных депутатов.

— Память об Алексее Черкасове навсегда останется в сердцах коллег, избирателей, родных и близких, — сказано в сообщении пресс-службы заксобрания.

ИА «Орелград»