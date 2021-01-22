В Орле чиновники незаконно оштрафовали пивбар

Владельцы торговой точки сумели одолеть чиновников в суде.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел достаточно редкое дело по иску одного из местных ООО к региональному департаменту промышленности и торговли. Истец просил о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении. Представитель компании пояснила суду, что торговая точка была незаконно привлечена к административной ответственности.

Она расположена в Орле на улице Тургенева, на первом этаже многоквартирного жилого дома. Специализируется на розничной продаже алкогольной продукции. Работает пивбар на законном основании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Согласно документам, общая площадь его помещений составляет около 128 квадратных метров.

Представитель департамента пояснил, что ранее в это ведомство поступило обращение некоего бдительного гражданина. Тот пожаловался, что пивбар работает рядом с лицеем. Обращение стало поводом для проверки с выходом на место, которую провел главный специалист отдела лицензионной деятельности. Он пришел к выводу, что «в буфете отсутствует зал обслуживания посетителей минимально необходимой площади».

Чиновник составил протокол осмотра, зафиксировав нарушение. Затем был составлен и протокол об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого было вынесено постановление о наложении на компанию штрафа в размере 100 тысяч рублей. Однако фирма оспорила действия и выводы чиновников в суде. Как показали дальнейшие события, сделала она это не зря.

Арбитраж напомнил сторонам, что в Орловской области действует закон, регламентирующий правила торговли спиртным. Согласно ему, розничная продажа алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, допускается только в случае, если имеется зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.

Суд обязал стороны произвести замер площади зала обслуживания посетителей и составить акт. Буквально на днях это и сделал главный специалист отдела лицензионной деятельности в присутствии двух понятых и с участием представителя ООО. Результаты оказались отличными от тех, что были получены ранее, в ходе проверки. Согласно акту, площадь зала обслуживания посетителей для потребления алкогольной продукции составляет 54 квадратных метра.

Это означает, что владелец пивбара не нарушил требований областного закона. Следовательно, оснований для привлечения к административной ответственности у чиновников не было. Опираясь на этот вывод, суд признал незаконным и отменил постановление департамента промышленности и торговли Орловской области.

ИА «Орелград»