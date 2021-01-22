В Орле мужчина перешел дорогу «на красный» и поплатился

Его сбила иномарка.

Вчера вечером в Орле пешеход решил перейти дорогу на красный свет светофора и оказался под колесами иномарки. Авария произошла на Московском шоссе.

Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, 43-летний водитель «Лифан Х60» двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Михалицына в направлении Паровозной. В районе дома №17 по Московскому шоссе он сбил 58-летнего мужчину, который переходил дорогу не по правилам.

В ведомстве уточнили, что пешеход получил травмы.

ИА «Орелград»