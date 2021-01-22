В Орле мужчина перешел дорогу «на красный» и поплатился

22.1.2021 | 11:36 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Его сбила иномарка.

Вчера вечером в Орле пешеход решил перейти дорогу на красный свет светофора и оказался под колесами иномарки. Авария произошла на Московском шоссе.

Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, 43-летний водитель  «Лифан Х60» двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Михалицына в направлении Паровозной. В районе дома №17 по Московскому шоссе он сбил 58-летнего мужчину, который переходил дорогу не по правилам.

В ведомстве уточнили, что пешеход получил травмы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования