В Орле у Тургеневского моста не поделили дорогу две иномарки

В аварии есть пострадавший.

Вчера, 21 января около 13.00 на нерегулируемом перекрестке возле Тургеневского моста в Орле не смогли разъехаться две иномарки. В аварии пострадала пассажирка одной из них.

За рулем «Kia Optima» был 39-летний водитель. Он двигался по улице Васильевской со стороны 2-й Посадской в направлении Михаило-Архангельского переулка. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не пропустил «Nissan X-Trail» под управлением 36-летнего водителя. Тот ехал по 1-й Посадской со стороны улицы Карачевской в направлении улицы Тургенева.

В ДТП пострадала 32-летняя пассажирка «Kia». Женщина получила травмы.

ИА «Орелград»