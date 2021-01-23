Микрореабилитационный центр появится под Орлом

Новый социальный проект планируется запустить в городе Ливны.

О предстоящем создании микрореабилитационного центра на своем официальном сайте сообщила администрация города Ливны. Власти уточнили, что он будет действовать на базе городского Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а создадут его на средства гранта. Сумма последнего составляет 5 миллионов рублей.

Грант был выделен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который провел соответствующий конкурсный отбор. Ливны представили социальный проект «Откроем мир вместе», который был оценен экспертами в 94,5 балла из 100 возможных.

Благодаря гранту в райцентре запустят новые программы реабилитации детей-инвалидов. В частности, запланированы краткосрочные программы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья путем создания реабилитационного пространства на дому.

«Будут созданы мобильные бригады для оказания квалифицированной помощи детям-инвалидам, — говорится в сообщении администрации города. — Специалисты будут выезжать к детям на дом с комплектом мобильного оборудования для проведения занятий. Также специалисты центра будут обучать родителей использованию реабилитационного оборудования. Кроме того, на базе центра создадут пункт проката оборудования для занятий с детьми».

ИА «Орелград»