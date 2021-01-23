В Орле 47 млн рублей вложили в защиту от травм на работе

Эксперты объяснили снижение уровня производственного травматизма

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области в 2020 году на производстве погибли восемь человек, а 23 человека получили тяжелые травмы. Об этом депутатам облсовета поведал глава региональной Государственной инспекции труда Геннадий Воробьев. Он отметил, что по сравнению с 2019 годом смертельный травматизм в области уменьшился на 43 процента, тяжелый — на 5 процентов. В целом количество случаев производственного травматизма уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 19 процентов.

Эксперты объяснили, с чем это связано. Так, по словам главы областного департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирины Гаврилиной, работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда проводится правительством области совместно с органами местного самоуправления, госнадзора, профсоюзами и работодателями.

В регионе реализуется подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда», одним из средств стимулирования которой является ежегодное вручение денежных премий победителям смотра-конкурса. Деньги выделяют из областного бюджета. Кроме того, в 2020 году обучение и проверку знаний требований охраны труда прошли свыше 2600 руководителей и специалистов. Из них 79 человек обучились за счет бюджета. Ирина Гаврилина отметила, что в Орловской области создана сеть из 15 обучающих организаций.

«За счет средств обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 476 организаций области воспользовались правом финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний на общую сумму 47,3 миллиона рублей, — добавили в управлении труда и занятости Орловской области. — В основном эти средства направлены на проведение медосмотров сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, приобретение спецодежды и проведение специальной оценки условий труда».

Эксперты пояснили, что спецоценка, прежде всего, необходима для выявления на рабочих местах вредных и опасных производственных факторов. В Орловской области в минувшем году специальной оценке подверглись 75 рабочих мест в шести бюджетных организациях. Также за год было проведено 13 госэкспертиз материалов специальной оценки условий труда, «нацеленных на выявление нарушений государственных нормативных требований охраны труда». Самые распространенные из них — непредоставление или предоставление не в полном объеме положенных гарантий и компенсаций работникам.

ИА «Орелград»