В Орле взлетела цена на витамины и градусники

В регионе отмечено подорожание целого ряда медицинских товаров.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем на потребительском рынке цены на непродовольственные товары повысились на 0,4 процента. В частности, отмечено подорожание наблюдаемых статистиками медикаментов и медицинских товаров.

Наибольший рост цен продемонстрировали поливитамины без минералов отечественные и термометры медицинские электронные стандартные. Их стоимость всего за один месяц возросла на 7,4 и 9,9 процента соответственно. Согласно сообщению Орелстата, указанные поливитамины в среднем в регионе можно приобрести по цене 12,08 рубля за 10 штук, а термометры – по 405,82 рубля за штуку.

Подорожал и ряд лекарственных препаратов. Так, средняя цена на линекс выросла на 1,6 процента и составила 309,64 рубля за 10 капсул, на гель гепарин натрия — на 1,6 процента (средняя цена — 599,22 рубля за 50 г), на поливитамины с макро- и микроэлементами – на 2,7 процента (средняя цена — 80,36 рубля за 10 штук). В целом в декабре в Орловской области цены и тарифы на товары и услуги повысились в среднем на 0,9 процента по сравнению с ноябрем 2020 года и на 5,2 процента по сравнению с декабрем 2019 года.

ИА «Орелград»