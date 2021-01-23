Женьшеневое хозяйство не смогли продать даже за полцены

В Орле провалился уже четвертый аукцион по продаже необычной фермы.

Орловская область в очередной раз не смогла продать собственное неликвидное имущество. Речь идет о хозяйстве по выращиванию женьшеня и лекарственных трав, расположенном в селе Алисово Хотынецкого района. Ранее областные власти трижды выставляли его на торги. Четвертая попытка была назначена на 19 января 2021 года. Однако и этот аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие, хотя условия торгов были привлекательными.

Напомним, собственником данного хозяйства является Орловская область, а продавцом – региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. Продать ферму власти пытаются в рамках областной программы приватизации. На торги было выставлено нежилое здание площадью 17 287,8 кв.м. и земельный участок площадью 257 447 кв. м. Начальная цена была установлена в размере 931,733 тысячи рублей. Из них начальная цена здания составляла 375,647 тысячи рублей, а оставшаяся часть – это стоимость земли.

Примечательно, что на этот раз организаторы торгов были готовы продать имущество за цену, ниже начальной. Дело в том, что торги предполагалось провести путем публичного предложения. Была установлена минимальная цена предложения, то есть цена отсечения, ниже которой хозяйство продано быть не могло. Она составила 465,866 тысячи рублей. Величина снижения цены первоначального предложения, так называемый шаг понижения, была установлена в размере 93,173 тысячи рублей. Словом, участники могли играть на понижение цены, вплоть до цены отсечения. Но даже такие условия не привлекли потенциальных покупателей.

ИА «Орелград»