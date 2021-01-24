Орловский парламент изменит процедуру избрания спикера

Проект внесения поправок в местное законодательство уже подготовлен.

Профильный парламентский комитет по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности внес на рассмотрение законопроект, предполагающий изменение процедуры избрания спикера облсовета. Поправки планируется внести как в Закон «Об Орловском областном Совете народных депутатов», так и в устав региона и регламент регионального парламента.

Согласно пояснительной записке, проектом закона корректируется процедура избрания председателя Орловского облсовета народных депутатов. Предлагается избирать его открытым голосованием. Авторы поправок считают, что это позволит каждому избирателю на интернет-ресурсах проконтролировать результат голосования того депутата, которому он доверил свой голос.

«Кроме того, механизм подведения итогов становится полностью открытым, что является возможностью независимой проверки результатов голосования», — говорится в сопроводительной документации к законопроекту.

Избирать спикера парламент по-прежнему будет из числа своих депутатов. А уже по предложению спикера будут избираться его первый и другие заместители. Кроме того, статус заместителей председателя облсовета сохранят за собой главы профильных комитетов. Напомним, это новшество было внедрено относительно недавно действующими нардепами.

Орловский облсовет состоит из 50 депутатов, избираемых населением области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом 25 депутатов избираются по одномандатным округам, а 25 депутатов — по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. Срок полномочий депутатов одного созыва составляет 5 лет.

ИА «Орелград»