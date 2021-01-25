Еще 170 орловцев заразились коронавирусом, трое умерли

Общее число случаев в регионе достигло 25 733

Еще 170 жителей Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев достигло 25 733.

Кроме того, за день умерли три пациента с COVID-19. Количество жертв выросло до 325. Выздоровели 22 693 человека (+107 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 738 690. За последние сутки диагноз подтвердился у 19 290 человек. С начала пандемии выздоровели 3 150 763 пациента (+19 003), умерли 69 918 (+456).

ИА «Орелград»