Главу ливенского БТИ признали виновным в коррупции

25.1.2021 | 13:51 Новости, Происшествия

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Сергей Фаустов и его подельник получили многомиллионные штрафы.

Суд вынес приговор бывшему директору Ливенского отделения ГУП ОО «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» Сергею Фаустову и его подельнику Андрею Дорохову. Экс-чиновника и его знакомого признали виновными в получении взяток, рассказали в пресс-службе СК по Орловской области.

Напомним, Фаустова и Дорохова задержали с поличным 23 января 2018 года. Они брали деньги за оформление техдокументации на гаражи и земельные участки под ними. В процессе оформления этих бумаг  использовались фиктивные документы. Предприимчивого чиновника и его подельника поймали при получении первого транша взятки в размере 35 тысяч рублей.

В суде установили, что Фаустов получил взятку в 62 тысяч рублей за оформление нескольких гаражей. А вместе с Дороховым «заработал» еще 130 тысяч рублей, предоставляя, в том числе, подложные выписки об отводе ливенцам участков под строительство гаражей.

Суд приговорил Фаустова к штрафу в 4,5 млн рублей, запретив 6 лет занимать должности. Дорохов заплатит государству штраф в 3,5 млн рублей, он также лишен права работать на госслужбе в течение 5 лет.

ИА «Орелград»

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