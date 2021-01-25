Итоговое собеседование в Орле проведут дистанционно

Это позволит участникам соблюсти социальную дистанцию.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, в регионе прошло совещание, посвященное вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку. Оно пройдет в дистанционной форме. Кстати, в таком же формате прошло и само совещание, участие в котором приняли муниципальные координаторы, руководители школ и учителя. Все они уже совсем скоро выступят в роли организаторов, экзаменаторов-собеседников и экспертов.

«Дистанционная форма проведения итогового собеседования по русскому языку позволит сохранить социальную дистанцию между участниками, экзаменаторами-собеседниками и экспертами, — рассказала главный специалист отдела обеспечения государственной итоговой аттестации Татьяна Орехова. — При проведении итогового собеседования в онлайн формате важно соблюсти необходимые требования к его проведению: защиту заданий итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации, проведение предварительного инструктажа, создание благоприятной психологической обстановки для участников».

Кстати, как уже писал «Орелград», на 27 января 2021 года запланировано проведение регионального репетиционного итогового собеседования. Школы смогут отработать его на практике. Также на совещании был рассмотрен проект расписания ЕГЭ-2021. Согласно ему, испытания начнутся 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

«Самый массовый экзамен по русскому языку, так же, как и ЕГЭ по информатике и ИКТ, проводимый в компьютерной форме, разделен на два дня и пройдет 3-4 и 24-25 июня соответственно, — рассказали в Центре. — Для проведения самого массового экзамена по выбору, обществознания, определен отдельный день – 15 июня».

Завершится основной период 2 июля резервным днем по всем учебным предметам, а для тех, кто не сможет сдать экзамены по уважительным причинам в основной срок, предусмотрен дополнительный период, который продлится с 12 по 17 июля.

ИА «Орелград»