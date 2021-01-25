Клычков заявил о частичном снятии ограничений по коронавирусу

Губернатор пообещал «порадовать» и малый бизнес
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в регионе частично ослабят ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
«Пока неспешно, но думаю, что на следующей неделе будем обсуждать, какие возможности есть. Думаю, что порадуем и малый бизнес – по крайней мере, предложениями по срокам, когда можно будет возвращаться к нормальной жизни. Но не будем забегать пока вперед», — сказал Клычков.
По его словам, Роспотребнадзор зафиксировал небольшое снижение числа больных COVID-19 и освобождение коек. Клычков добавил, что «держит пальцы крестиком», чтобы динамика сохранялась.
ИА «Орелград»