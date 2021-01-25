Клычков заявил о частичном снятии ограничений по коронавирусу

25.1.2021 | 21:02 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Губернатор пообещал «порадовать» и малый бизнес

Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в регионе частично ослабят ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

«Пока неспешно, но думаю, что на следующей неделе будем обсуждать, какие возможности есть. Думаю, что порадуем и малый бизнес – по крайней мере, предложениями по срокам, когда можно будет возвращаться к нормальной жизни. Но не будем забегать пока вперед», — сказал Клычков.

По его словам, Роспотребнадзор зафиксировал небольшое снижение числа больных COVID-19 и освобождение коек. Клычков добавил, что «держит пальцы крестиком», чтобы динамика сохранялась.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования