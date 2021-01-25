Орловский бизнесмен попытался утаить от налоговой почти 3,5 млн рублей

На него завели уголовное дело.
На орловского предпринимателя завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Он пытался «спрятать» от фискального ведомства несколько миллионов рублей.
Как рассказали в пресс-службе СК по Орловской области, подозреваемый внес в декларацию заведомо ложные сведения. Таким образом предприниматель «уклонился от уплаты налогов и сборов на общую сумму более 3 миллионов 400 тысяч рублей».
— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — уточнили в ведостве.
ИА «Орелград»