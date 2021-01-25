Орловский бизнесмен попытался утаить от налоговой почти 3,5 млн рублей

25.1.2021 | 12:08 Новости, Происшествия

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На него завели уголовное дело.

На орловского предпринимателя завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Он пытался «спрятать» от фискального ведомства несколько миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе СК по Орловской области, подозреваемый внес в декларацию заведомо ложные сведения. Таким образом предприниматель «уклонился от уплаты налогов и сборов на общую сумму более 3 миллионов 400 тысяч рублей».

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — уточнили в ведостве.

ИА «Орелград»

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