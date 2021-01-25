Почти половина орловских студентов учатся платно

Коэффициент студентов на Орловщине больше среднероссийского.

Сегодня, 25 января в России отмечают День студента (Татьянин день). В Орелстате рассказали, что Орловская область по-прежнему считается студенческим регионом. При этом почти каждый второй учащийся вуза платит за свое образование.

По информации Орелстата, последние 10 лет валовой коэффициент охвата высшим и средне-специальным образованием в регионе – выше общероссийского. Так, в 2019 году на Орловщине он составлял 26,2%, в Российской Федерации — 19,9%.

В ведомстве отметили, что в 2019/2020 учебном году высшее образование получали 28,6 тыс. человек. При этом больше половины (51,3%) учились очно.

Также более половины студентов орловских вузов (52,2%) получали знания но коммерческой основе. При этом за счет федерального бюджета — 47,5% студентов.

Что касается средне-специального образования, более 90% учащихся получают его очно. На коммерческой основе учатся 21,3% студентов ссузов.

День студента в России отмечают с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Первоначально торжественные мероприятия были приурочены только к дате основания университета и проходили исключительно в Москве. Официальным праздником он стал в конце XIX века, когда император Николай I издал указ об утверждении Дня студентов России. В советское время традиция была утеряна и на государственном уровне возрождена Указом Президента РФ от 25 января 2005 года №76 «О Дне российского студенчества».

ИА «Орелград»