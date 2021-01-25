В тройном ДТП с фурой под Орлом погиб мужчина

Еще двое пострадали.

В тройном ДТП с фурой на трассе Орел-Тамбов погиб 47-летний мужчина. Подробности аварии, которая произошла в воскресенье, 24 января, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария случилась около 13.30 в районе 17 километра трассы. 23-летний водитель «Шкоды Октавия» ехал от Тамбова в сторону Орла и врезался в двигавшуюся впереди попутно «Ауди 80». За рулем этой иномарки была 42-летняя женщина.

«Ауди» после удара вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовым «Вольво» с полуприцепом. После этого легковушка слетела в кювет.

Сообщается, что 47-летний пассажир «Ауди» скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. Еще одна пассажирка – 20-летняя девушка, получила травмы. С места аварии ее увезли в ООКБ. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение. Водитель «Ауди» также получила травмы, но госпитализация не потребовалась.

ИА «Орелград»