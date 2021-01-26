Камеры на дорогах принесли в бюджет Орловщины почти 300 млн рублей

26.1.2021 | 9:30 Новости, Общество

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Видеокамеры зафиксировали почти полмиллиона нарушений ПДД.

В 2020 году камеры наблюдения на дорогах в Орловской области зафиксировали почти полмиллиона нарушений ПДД. Общая сумма выписанных штрафов составила почти 300 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

— За период с 1 января по 31 декабря 2020 года с помощью приборов фото- и видеофиксации было зафиксировано более 445 тыс. нарушений правил дорожного движения, что на 12% больше, чем в 2019 году. Общая сумма штрафов, предъявленных нарушителям, составила 289,5 млн рублей, — рассказал начальник «Орелтранссигнала» Егор Залыгин.

В региональном УМВД отметили, что на тех участках дорог, где установлены камеры, «наблюдается значительное снижение аварийности».

Сообщается, что на сегодня в Орловской области работают 124 стационарных («Поток-ПДД», «Стрелка-СТ», «Кордон» и «Скат»), 34 передвижных («Крис», «Скат») и 4 мобильных («Паркон») комплексами автоматической фиксации нарушений ПДД.

В конце прошлого года также протестировали систему «Регион. Контроль движения». Она не только собирает и обрабатывает данные о нарушениях ПДД, но и позволяет силовикам фиксировать информацию для проведения розыскных мероприятий.

ИА «Орелград»

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