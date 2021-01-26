Орловцев предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Злоумышленники стали представляться сотрудниками полиции.

Телефонные мошенники придумали новый способ узнать персональные данные клиентов банков. Они представляются сотрудниками полиции и пугают держателей карт уголовными делами. О том, как распознать мошенников, рассказали в орловском филиале ЦБ РФ.

Если раньше мошенники, как правило, представлялись сотрудниками службы безопасности банков, то теперь они стали действовать иначе. Звонки поступают от якобы сотрудников МВД или других правоохранительных органов. Позвонившие сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России.

— Таким образом злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях и так далее. Эта информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан, — пояснили в пресс-службе регулятора.

Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. «Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», — предупредили в ЦБ.

Также регулятор напоминает, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.

ИА «Орелград»