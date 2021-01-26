Орловцы установили рекорд по числу жалоб губернатору

Количество обращений к областным властям достигло максимума.

Согласно официальной информации администрации губернатора и правительства Орловской области, в 2020 году в адрес губернатора и членов правительства поступило 11 869 письменных обращений граждан. Для сравнения, в 2019 году таковых поступило 9921, в 2018 году – 11 400. Таким образом, 2020 год стал самым «урожайным» за минувшую трехлетку. При этом количество поступивших предложений сократилось со 124 в 2018 году до 83 в 2020-м, а благодарностей – со 137 до 105 соответственно.

Добавим, что орловцы стали чаще жаловаться в Москву. Так, в 2020 году из федеральных органов власти губернатору и правительству Орловской области было перенаправлено 3335 обращений (в 2019 году – 2504) из администрации президента Российской Федерации — 2083 (в 2019 году – 1455).

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам социальной сферы – 6629, или 55,9 процента от их общего числа. Из них 3694 обращения касались здравоохранения, 692 были связаны с оказанием материальной помощи малообеспеченным гражданам. Кроме того, 653 раза орловцы писали высокопоставленным чиновникам о работе образовательных учреждений, в 331 случае поднимали вопросы трудоустройства и занятости, в 47 случаях – работы учреждений культуры.

На втором месте в структуре жалоб оказалась экономика. На эту тему властям региона поступило 2751 письменное обращение, или 23,2 процента. Из них 725 было связано со строительством, в том числе возведением и реконструкцией дорог, мостов и гидротехнических сооружений. Еще 670 обращений касались вопросов градостроительства и архитектуры, 528 – транспорта, 193 – охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, 89 – сельского хозяйства.

ИА «Орелград»