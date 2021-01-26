Под Орлом провели «охоту» на черных лесорубов

Незаконных перевозчиков древесины искали на дорогах.

Как сообщили в управлении ГИБДД Орловской области, профилактическое мероприятие в Болховском районе совместно провели сотрудники полиции и местного лесничества. Это был рейд по выявлению и предотвращению фактов незаконной рубки и провоза деревьев без сопроводительных документов.

«В рамках мероприятия сотрудники ОГИБДД и представители лесничества обеспечивали контроль за движением транспортных средств вблизи лесных массивов, досматривали весь грузовой транспорт, на котором перевозится круглый лес и пиломатериалы, проверяли у водителей лесовозов документы на соответствие требованиям законодательства, предъявляемым к перевозке древесины», — рассказали в ведомстве.

О выявленных в ходе рейда нарушителях не сообщается. Однако в полиции отмечают. что попутно проводилась профилактическая работа. Водителям лесовозов напоминали о возможной ответственности. Например, КоАП РФ за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений и самовольное выкапывание в лесах деревьев предусмотрены штрафы. Для юридических лиц их размер варьируется от 400 до 700 тысяч рублей.

«Согласно санкции статьи 260 УК РФ, лица, виновные в незаконной рубке лесных насаждений, наказываются штрафом в размере до 3 миллионов рублей либо лишением свободы на срок до 7 лет», — предупредили силовики.

ИА «Орелград»