Под Орлом провели «охоту» на черных лесорубов

26.1.2021 | 7:24 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Незаконных перевозчиков древесины искали на дорогах.

Как сообщили в управлении ГИБДД Орловской области, профилактическое мероприятие в Болховском районе совместно провели сотрудники полиции и местного лесничества. Это был рейд по выявлению и предотвращению фактов незаконной рубки и провоза деревьев без сопроводительных документов.

«В рамках мероприятия сотрудники ОГИБДД и представители лесничества обеспечивали контроль за движением транспортных средств вблизи лесных массивов, досматривали весь грузовой транспорт, на котором перевозится круглый лес и пиломатериалы, проверяли у водителей лесовозов документы на соответствие требованиям законодательства, предъявляемым к перевозке древесины», — рассказали в ведомстве.

О выявленных в ходе рейда нарушителях не сообщается. Однако в полиции отмечают. что попутно проводилась профилактическая работа. Водителям лесовозов напоминали о возможной ответственности. Например, КоАП РФ за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений и самовольное выкапывание в лесах деревьев предусмотрены штрафы. Для юридических лиц их размер варьируется от 400 до 700 тысяч рублей.

«Согласно санкции статьи 260 УК РФ, лица, виновные в незаконной рубке лесных насаждений, наказываются штрафом в размере до 3 миллионов рублей либо лишением свободы на срок до 7 лет», — предупредили силовики.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования