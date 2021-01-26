Суды обязали орловцев оплатить 134 тысячи штрафов ГИБДД

Многие нарушители «забыли» вовремя исполнить наложенные на них санкции.

В 2020 году в структурных подразделениях УФССП России по Орловской области находилось более 182 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов. В ведомстве подчеркнули, что свыше 134 тысяч таких производств были возбуждены по постановлениям органов ГИБДД.

Судя по приведенной статистике, далеко не все нарушители правил дорожного движения вовремя оплачивают наложенные на них штрафы. В этом случае приставы применяют целый ряд предусмотренных законом мер принудительного взыскания. Например, должникам временно запрещают выезд за рубеж, временно приостанавливают действие их водительских прав, а на имущество и банковские счета накладывают арест.

Кроме того, приставы «активно взаимодействует с уполномоченными органами по вопросам исполнения постановлений о взыскании административных штрафов». Все это вкупе приносит свои плоды. Так, по данным УФССП, в минувшем году в Орловской области было окончено свыше 120 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов. С должников было взыскано и перечислено в бюджет более 134 миллионов рублей.

«Гражданам необходимо помнить, что неуплата административного штрафа в установленный законом срок влечет увеличение данного штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток», — напомнили в областной службе судебных приставов.

ИА «Орелград»