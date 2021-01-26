В Орле «Нива» пыталась уйти от полиции, но застряла в сугробе

В Сети утверждают, что на машине ехали пьяные мужчины.

В паблике «ДТП Орел и автохамы» соцсети «ВКонтакте» выложили фото «Нивы», которая почти покорила снежную вершину. Автор поста утверждает, что в сугробе машина оказалась после полицейской погони. Возможно, в ней ехала нетрезвая компания.

«Въезд в Лужки. Вылетела «Нива», два бухих мужика скрывались от патруля», — подписал фотографии автор поста.

Видно, что на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и медики.

Официальных комментариев пока нет. В ежедневной сводке ГИБДД указано, что за минувшие сутки пострадавших в ДТП не было.

ИА «Орелград»