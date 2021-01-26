В Орле водитель запарковал машину в мусорке

26.1.2021 | 11:42 Новости, Общество

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В Сети его не одобрили, но поняли.

В микрорайоне «Болховский» под Орлом обнаружили очередного мастера парковки. Один из водителей приспособил под бесплатное крытое стояночное место… мусорку.

В Сети появилось фото автомобиля, который запаркован под навесом для мусорных контейнеров. При этом сам контейнер стоит рядом.

Автор поста указал, что нестандартная парковка расположена около дома №7 на улице Естина.

В комментариях к посту пользователи в целом не одобряют такой выбор водителя, но отмечают, что это место часто используется не по назначению. «Я тоже пару раз так делала, когда машину не было возможности припарковать около других домов», — написала местная жительница. При этом коммунальщики якобы сами оставляют контейнер для ТБО снаружи, а не закатывают под навес.

ИА «Орелград»

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