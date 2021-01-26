В Орловской области поймали трех «серийников»

Полиция рассказала о раскрытии «громких» преступлений.

В 2020 году в Орловской области принятыми мерами оперативно-розыскного характера удалось раскрыть ряд преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс. Некоторые детали нашли свое отражение в информационно-аналитической записке о деятельности подразделений полиции УМВД России по Орловской области за истекший период времени. Всего в ней рассказывается о трех «серийниках».

В первом случае речь идет о ранее неоднократно судимом гражданине, который был задержан в мае 2020 года. Его заподозрили в совершении серии краж на территории Орла и Орловского района из частных домовладений «путем повреждения пластиковых стеклопакетов». На текущий момент доказана его причастность к 19 эпизодам преступной деятельности.

Во втором случае был задержан подозреваемый, совершивший ряд насильственных действий сексуального характера. По версии следствия, на его счету не менее пяти таких преступных эпизодов. Жертвами насилия стали жительницы Орла. Кроме того, насильник оказался причастен к совершению краж из дачных домов на территории Орловского района.

Кроме того, уже в декабре 2020 года орловской полицией был задержан гражданин, подозреваемый в совершении более десятка краж имущества из автомашин на территории областного центра.

ИА «Орелград»