В Орловской области раскрыли 38 интернет-преступлений

Областное УМВД отчиталось о борьбе с дистанционным мошенничеством.

В 2020 году в Орловской области проблемными направлениями служебной деятельности остались вопросы повышения эффективности предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, особенно краж и мошенничеств. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о деятельности подразделений полиции УМВД России по Орловской области за минувший год.

Согласно приведенной статистике, в целом полицией региона в 2020-м было раскрыто 38 преступлений, совершенных с использованием интернета, 26 фактов списания денежных средств со счетов банковских карт и семь мошенничеств, совершенных с использованием средств мобильной связи. Такого результата полиция добилась за счет повышения эффективности информационного взаимодействия с организациями кредитно-банковской сферы, операторами сотовой связи, интернет-провайдерами и иными заинтересованными структурами. Ряд сотрудников прошел обучение с использованием дистанционных технологий.

«В 2020 году осуществлялось становление вновь созданных подразделений, специализирующихся на предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых с использованием ИТ-технологий, нарабатывалась практика формирования интегрированного банка данных «Дистанционное мошенничество», — следует из документа.

В то же время, как отмечают аналитики, данный вид преступлений имеет устойчивую тенденцию к росту. Специалисты объясняют это активным развитием использования компьютерных и мобильных приложений, постоянным появлением новых видов и способов совершения таких преступлений. Преступники пользуются возможностями обеспечения анонимности и «отсутствием эффективной практики противодействия и раскрытия данных противоправных деяний».

ИА «Орелград»