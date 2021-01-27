Цены на сахар и масло в Орловской области сдерживает прокуратура

Надзорное ведомство предупредило руководителей торговых сетей.

В нескольких регионах России, в том числе Орловской области, рост цен на продукты сдерживает прокуратура. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

— Мерами прокурорского реагирования во многих регионах удалось добиться снижения цен на продукты питания, а также предупредить их необоснованный рост, — сообщили СМИ в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура проверила, как магазины исполняют соглашение, подписанное между Минпромторгом, Минсельхозом и субъектами торговли. Информацию ведомство получает из еженедельных отчетов Росстата.

В Орловской области прокуроры внесли предостережения ряду торговых сетей. Сделано это было, чтобы не допустить «попыток необоснованного увеличения цен на продукты питания».

На сайте регионального УФАС сказано, что в целом в области уровень розничных цен на сахар и масло не превышали установленных соглашением показателей. При этом в УФАС заметили, что на некоторые продукты темпы роста розничных цен опережали темпы роста закупочных цен. По материалам проверок антимонопольщиков прокуроры внесли представления руководителям орловских гипермаркетов и розничных магазинов: «Европа», «Линия», «Оптовичок» и др.

ИА «Орелград»