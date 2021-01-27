Орловский митрополит совершил 426 богослужений за 366 дней

Итоги прошедшего года подвели участники собрания в Орловской епархии.

Как сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, годовое собрание Орловской епархии прошло в храме Смоленской иконы Божией Матери города Орла. Его провел митрополит Орловский и Болховский Тихон. Участие в мероприятии приняли члены Епархиального совета и благочинные церковных округов, а также настоятели и клирики приходов, наместники мужских монастырей и настоятельницы женских обителей, руководители и сотрудники епархиальных отделов.

«Открывая Епархиальное собрание, митрополит Тихон обратился к собравшимся с ежегодным докладом, в котором рассказал о важнейших событиях в жизни Орловской епархии за 2020 год и событиях, в которых управляющий Орловской митрополией принял участие», — отметили в митрополии.

Согласно приведенной статистике, в 2020 году, который был високосным и насчитывал 366 дней, митрополит Тихоном совершил 426 богослужений, в том числе 133 божественные литургии. Из них 324 богослужения были проведены в Орле, 18 — в Болхове, 84 — в других населенных пунктах Орловской епархии. Архипастырь также посетил 114 различных мероприятий. Словом, год для главы митрополии явно был довольно насыщенным.

Кроме того, в 2020 году в Орловской области было совершено семь хиротоний, в ходе которых служители церкви были возведены в новый, более высокий сан. Участники собрания также обсудили актуальные вопросы приходской жизни и пастырской практики. Заседание завершилось литией по почившему в 2020 году протоиерею Николаю Коваленко, резюмировали в митрополии.

ИА «Орелград»