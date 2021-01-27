Остроушко прокомментировала уголовное дело директора «Труда»

Депутат уверена, что с продажей здания типографии что-то не так.

Вице-спикер Орловского областного Совета Валентина Остроушко прокомментировала новость об уголовном деле на директора типографии «Труд». Политик считает, что дело могло появиться для того, чтобы отпугнуть от типографии «не тех» покупателей и сделать так, чтобы сделка состоялась в интересах «нужных» людей.

Внезапный интерес правоохранительных органов, которые отчитались о раскрытии финансового преступления в типографии, Остроушко напрямую связывает с предстоящей продажей здания.

Депутат напомнила, что в «Труде» много лет происходят нарушения налогового кодекса. «На 10 уголовных дел хватит! Только выведет эта информация отнюдь не на директора предприятия», — написала Остроушко в соцсети.

Вице-спикер облсовета напомнила, что в прошлом году власти региона захотели продать типографию. При этом на заседание облсовета чиновники даже не потрудились предоставить актуальную информацию о стоимости земли под зданием и цене активов предприятии. Это вызвало возмущение прокурора области Владислава Малкина, который на сессии пообещал держать ситуацию вокруг продажи «Труда» под контролем.

— В ноябре прошлого года правительство пообещало представить в облсовет рыночную оценку и новую цену… Но до сих пор так этого и не сделало! – отмечает Остроушко.

По ее информации, на здание уже есть покупатели. Причем, разные. Один из них интересовался у Остроушко, будет ли продажа «честной». И уголовное дело на директора «Труда» депутат воспринимает не иначе, как попытку отпугнуть от сделки вот таких, ищущих «честности», покупателей.

— Для чего это сделали сейчас? Я считаю, что такие дела без согласования с вышестоящими лицами не возбуждаются, — написала Остроушко. — Вы знаете, сколько долгов по налогам в Орловской области?! И что – где дела? А тут… Создается впечатление, что организуется вокруг типографии излишняя шумиха, чтобы конкуренты тех, ради кого затевается приватизация, убежали подальше… Там где уголовные дела, там где силовые, фискальные органы активничают, оттуда бизнес уходит… Остается тот бизнес, ради кого все и затевается.

ИА «Орелград»