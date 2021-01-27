Под Орлом самогонщица попыталась откупиться от полицейского

Теперь ее будут судить.

Суд в Кромском районе рассмотрит уголовное дело местной жительницы, которая попалась на взятке полицейскому. Женщина пыталась убедить стража порядка закрыть глаза на ее небольшой бизнес по торговле спиртным.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, женщина пыталась вручить полицейскому 15 тыс. рублей прямо в участке. Таким образом она хотела убедить стража порядка не составлять протокол за незаконную розничную продажу алкоголя.

Полицейский брать деньги не стал. На женщину завели дело по статье о покушении на дачу взятки. Материалы уже передали в суд.

ИА «Орелград»