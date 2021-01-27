Россия заплатит компенсацию жестоко избитому гаишником орловцу

Потерпевший сумел отсудить у государства 300 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция Орловского областного суда оставила без изменения решение Новодеревеньковского районного суда о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Таким образом, решение вступило в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба Новодеревеньковского райсуда. Отметим, что решение было принято еще в августе прошлого года. Однако проигравшая сторона обжаловала его в апелляции. Поэтому точка в деле была поставлена только сейчас.

Речь идет о нашумевшей истории. Иск к Российской Федерации подал гражданин, которого в октябре 2017 года прямо на дороге жестоко избил сотрудник ГИБДД. «Орелград» неоднократно писал об этом происшествии. Гаишник остановил машину для проверки. Ему чем-то не понравилось поведение пассажира, которого он несколько раз сильно ударил в живот.

Потерпевший получил опасные для жизни и здоровья травмы. Буквально через три дня после инцидента на теперь уже бывшего полицейского было заведено уголовное дело. В 2019 году он был признан виновным в превышении должностных полномочий и наказан лишением свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Экс-полицейский обжаловал приговор, но осенью 2019-го облсуд оставил его без изменений.

Поскольку вердикт вступил в законную силу, потерпевший подал иск о взыскании морального вреда. В заявлении он обвинил своего обидчика в том, что тот совершил преступное бездействие. Выразилось оно в том, что после избиения гаишник не оказал своей жертве помощь и даже не вызвал медиков, а оставил его умирать на дороге. По словам истца, в больнице его состояние расценивалось как «очень тяжелое», то есть он находился между жизнью и смертью.

Жертва преступления считает, что своими преступными действиями и бездействиями гаишник причинил ему значительные физические и моральные страдания. Сильную боль избитый молодой человек испытывал на протяжении долгого лечения. Он перенес несколько операций, не мог спать, впал в депрессии.

Он потерял работу в Москве и длительное время не был трудоустроен, его содержали близкие родственники, у которых есть и свои семьи. Размер компенсации истец оценил в 1,5 миллиона рублей. Райсуд удовлетворил требования частично и взыскал с РФ в пользу истца компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Проигравшая сторона обжаловала решение в связи с тем, что «требования о взыскании компенсации морального вреда за счет государства не основаны на законе». Также она полагала, что взысканный размер компенсации чрезмерно завышен. Однако облсуд указал, что решение было вынесено с соблюдением норм материального и процессуального права и основано на исследованных доказательствах, поэтому оно является законным и обоснованным.

«В силу статьи 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц», — подчеркнули в районном суде.

ИА «Орелград»