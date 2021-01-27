С орловскими кондитерами расплатились благодаря прокуратуре

27.1.2021 | 10:59 Новости, Происшествия

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Перед работниками ливенской фабрики погасили долги по зарплате.

Более 100 тысяч рублей получили сотрудники ООО «Ливенская кондитерская фабрика» после вмешательства прокуратуры. Работодатель до этого не спешил выдавать зарплату на предприятии.

В пресс-службе прокуратуры Орловской области рассказали, что гендиректор фабрики получил представление. Также на него завели административное дело о невыплате зарплаты в установленный срок, которое должна рассмотреть трудовая инспекция.

— В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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