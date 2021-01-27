С орловскими кондитерами расплатились благодаря прокуратуре

Перед работниками ливенской фабрики погасили долги по зарплате.

Более 100 тысяч рублей получили сотрудники ООО «Ливенская кондитерская фабрика» после вмешательства прокуратуры. Работодатель до этого не спешил выдавать зарплату на предприятии.

В пресс-службе прокуратуры Орловской области рассказали, что гендиректор фабрики получил представление. Также на него завели административное дело о невыплате зарплаты в установленный срок, которое должна рассмотреть трудовая инспекция.

— В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»