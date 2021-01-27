Сын Пилипенко получил пост в ОГУ

Бывший чиновник ушел в вуз, который раньше возглавляла его мать.

Сын депутата Госдумы Ольги Пилипенко Александр Пилипенко стал проректором по развитию ОГУ им. Тургенева. До выборов в ГД Ольга Пилипенко возглавляла этот вуз.

Фамилия Александра Пилипенко уже значится на официальном сайте университета в разделе «Руководство». А вот фотографию сделать еще не успели.

Как уже писал «Орлеград», Александр Пилипенко в конце прошлого года покинул пост главы департамента информационных технологий в областном правительстве. Он проработал там около года. Эта должность, к слову, пока вакантна. До Пилипенко департамент возглавлял Юрий Урсу, который ушел на работу в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ольга Пилипенко стала депутатом Госдумы в 2019 году, что лишило ее возможности занимать руководящий пост в вузе. 13 января 2021 года ректором ОГУ официально утвержден Александр Федотов, который исполнял обязанности главы вуза после ухода Пилипенко.

ИА «Орелград»