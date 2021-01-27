В Орле за 5 дней до закрытия Красного моста озаботились законностью ремонта

Активисты и депутаты намерены просить прокуратуру проверить будущую реконструкцию.

Сегодня, 27 января в Орле прошла пресс-конференция на тему предстоящей реконструкции Красного моста. Депутаты горсовета и специалисты-мостовики пришли к выводам, что город не готов к перекрытию главной городской «артерии», а сам проект реконструкции стоит проверить прокурорам.

Депутат Евгений Косогов напомнил «мутную историю» с появлением ООО «Ремспецмост» в качестве подрядчика работ. Говорили на пресс-конференции и о недоделках на мосту «Дружба», который у «Ремспецмоста» чиновники «тайно» приняли в конце прошлого года.

Что касается Красного моста, приглашенные специалисты выразили уверенность, что в срочном ремонте объект не нуждается. «Красный мост в хорошем состоянии. Видимо, речь действительно о том, чтобы освоить деньги», — предположил замдиректора общественного объединения «Дорога-450» Валерий Павликов.

Если же ремонт все же начнется, он вряд ли завершится за обещанные два года. По ходжу дела подрядчики могут столкнуться с рядом трудностей, которые не учтены в проекте работ. К примеру, Павликов указал на десятки арок моста, часть из которых сейчас скрыта и никто не знает, в каком они состоянии. «Эти и другие вопросы, которые не отражены в проекте, будут вскрываться по ходу работ и создавать трудности», — предупредил специалист.

Участники пресс-конференции призвали мэра Орла Юрия Парахина пока не перекрывать город. А депутат Виталий Рыбаков сообщил, что «по всем этим вопросом, и в частности, заключения контракта на ремонт Красного моста» готовится обращение в прокуратуру.

Как уже писал «Орелград», мост закроют на ремонт 1 февраля. Мэрия уже подготовила схемы объезда, в том числе для общественного транспорта.

Подрядчиков работ выступает «Ремспецмост», который ранее получил контракт на завершение ремонта моста «Дружба». До этого фирма заработала на госзакупках всего 19,7 млн рублей; из них 13,5 млн пришлось на ремонт маленького моста на трассе Горки-Шаблыкино под Орлом. Тогда депутат горсовета Евгений Косогов назвал победу белгородского «Ремспецмоста» в тендере «мутной историей». Напомним, из Белгорода в Орел приехали скандальный советник губернатора Сергей Лежнев и глава облздрава Иван Залогин.

«Ремспецмосту» разрешили полностью закрыть «Дружбу» для ремонта, чего не позволяли прежнему подрядчику – «Региональным газораспределительным сетям». Мост открыли в августе 2020 года, меньше чем через неделю на нем уже появилась первая яма, а вскоре рабочие приступили и к дебютному ремонту моста. Мост приняли только в конце прошлого года, что не помешало чиновникам заблаговременно почти полностью рассчитаться с подрядчиком. Среди прочего, это дало возможность «Ремспецмосту» выиграть новый тендер и стать подрядчиком ремонта Красного моста.

ИА «Орелград»