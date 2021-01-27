В Орловской области число самозанятых превысило 6000 человек

Все больше жителей региона легализуют свой личный труд.

В Орловской области уже более 6100 граждан зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Об этом сообщило региональное управление ФНС России. Напомним, речь идет о специальном налоговом режиме, относительно новом для региона. Орловская область лишь с июля прошлого года присоединилась к этому проекту, который стартовал в качестве экспериментального в ряде других регионов. Однако, как пояснили налоговики, некоторые орловцы сумели получить такой статус еще до 1 июля 2020 года – те, кто вел свою деятельность в регионах, присоединившихся к эксперименту ранее.

«Стать самозанятыми могут физические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые реализуют собственные товары (работы, услуги, имущественные права), получают доход от личной профессиональной деятельности в размере не более 2,4 миллиона рублей в год и при этом не имеют наемных работников по трудовому договору, — напомнили в УФНС. — НПД не подразумевает никакой налоговой отчетности. Ставка налога – 4 или 6 процента – зависит от того, кому реализуются товары, работы и услуги: физическим лицам либо индивидуальным предпринимателям и организациям».

Удобство заключается и в процедуре оформления. Чтобы стать самозанятым, не обязательно лично посещать налоговую инспекцию, что особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Как говорят в УФНС, достаточно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог» или кабинетом «Мой налог» на сайте Федеральной налоговой службы.

ИА «Орелград»