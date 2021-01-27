В столкновении двух грузовиков под Орлом погиб мужчина

Второго пострадавшего увезли в больницу.

Сегодня, 27 января на трассе М-2 Крым произошло страшное ДТП. В столкновении двух грузовиков погиб один из водителей, второго пришлось госпитализировать. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария случилась после того, как один из большегрузов выехал на встречную полосу.

Трагическое ДТП произошло около 04.30 в районе 376 километра трассы. 50-летний водитель «Мерседеса Акрос» с полуприцепом ехал со стороны Москвы в направлении Курска. Фура выехала на «встречку» и столкнулась с «КамАЗом» под управлением 22-летнего парня.

Сообщается, что в результате ДТП водитель фуры «Мерседес» скончался на месте до приезда скорой помощи. Водителя «КамАЗа» увезли в ООКБ.

ИА «Орелград»