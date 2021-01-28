Из-за ночного пожара на 1-й Посадской пришлось эвакуировать людей

28.1.2021 | 12:05 Новости, Происшествия

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Огонь разгорелся в двухкомнатной квартире.

Сегодня ночью в центре Орла произошел пожар. Из огня пришлось эвакуировать пятерых жильцов многоквартирного дома на улице 1-й Посадской.

Сообщение о возгорании спасатели получили около 02.30. На момент прибытия пожарных в доме горела одна из квартир, а также кровля здания. Из-за сильного задымление были эвакуированы пять человек, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Локализовать огонь удалось в течение нескольких минут. В результате пожара в доме сгорела кровля на площади 160 квадратных метров. Также полностью выгорела двухкомнатная квартира.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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