Орловцы потратили 29 миллионов рублей на «выкуп» водительских прав

Приставы рассказали о работе со злостными должниками.

Управление ФССП России по Орловской области рассказало об эффекте, который приносит применение одной из предусмотренных законом мер принудительного исполнения. Речь идет о временном ограничении должников в праве на управление транспортными средствами. Иными словами, действие водительских прав должника приостанавливается до тех пор, пока он не погасит свой долг в рамках возбужденного в отношении него исполнительного производства.

Судя по озвученной статистике, данная мера достаточно широко применяется в Орловской области. Так, в 2020 году в праве управления транспортными средствами были ограничены водители-должники в рамках 1745 исполнительных производств. Они вынужденно стали «пешеходами», причем, как отмечают в УФССП, 979 таких «пешеходов» — это должники по алиментам.

«В результате применения данной меры должниками различных категорий оплачено более 29 миллионов рублей, в том числе по алиментам в размере 19,5 миллиона рублей», — пояснили в ведомстве и напомнили, что после введения ограничения пользоваться водительскими правами запрещено.

За нарушение данного требования законом предусмотрена ответственность — от 50 часов обязательных работ до лишения права управления с изъятием водительского удостоверения на срок до 1 года. По мнению приставов, избежать подобных неприятностей водителям может помочь своевременная оплата долгов. А проверить себя на наличие задолженности можно на официальном сайте УФССП в разделе «Банк данных исполнительных производств».

ИА «Орелград»