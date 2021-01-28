Орловские силовики возбудили 76 дел о коррупции

И вернули более 17 млн рублей работникам предприятий.

В СК по Орловской области подвели итоги деятельности ведомства в 2020 году. Силовики записали себе в актив усиление борьбы с коррупцией, а также невыплатой зарплат.

На итоговом заседании коллегии, которое прошло 27 января, и.о. руководителя ведомства Виталий Чванов рассказал, что по сравнению с 2019 годом количество возбужденных дел о коррупции выросло более, чем вдвое. Если в 2019 году таких дел было 30, то в 2020-м – 76.

— В суд направлено 27 уголовных дел; привлечено к уголовной ответственности 5 лиц, обладающих особым правовым статусом, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще одним приоритетным направлением работы СК было восстановление трудовых прав. Более 17 млн рублей невыплаченной зарплаты вернулось тем, кто пожаловался на работодателя. «По поступившим обращениям возбуждено 7 уголовных дел», — отметили в СК.

Всего в 2020 году орловские следователи возбудили 638 уголовных дел (в 2019 году – 559). Один следователь в среднем расследует 6 дел в месяц.

ИА «Орелград»