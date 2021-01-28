Остановку возле ЦУМа в Орле переносят к Дому быта

За три дня до закрытия Красного моста власти готовятся к смене транспортной схемы.
В Орле переносят остановочный павильон от ЦУМа к Дому быта. Фотографии с места работ появились в Сети.
— Выполняется перенос остановки «ЦУМ». Связано это с предстоящим закрытием Красного моста с 1.02.21, — подписали фото в группе «Транспорт 57» соцсети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что рабочие срезают существующую конструкцию остановки и переносят ее к «зебре», которая ведет от Дома быта к скверу Танкистов.
В комментариях люди удивляются, зачем портить демонтажем достаточно новый павильон, если через 2 года (по плану) общественный транспорт снова будет останавливаться здесь.
Напомним, с 1 февраля из-за ремонта моста изменятся 13 автобусных маршрутов. Те, что сегодня идут через Красный мост, будут двигаться по улице Фомина, 3-й Курской, мосту «Дружба», улице Гагарина и Розы Люксембург.
ИА «Орелград»