Остановку возле ЦУМа в Орле переносят к Дому быта

28.1.2021 | 13:53 Новости, Общество

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За три дня до закрытия Красного моста власти готовятся к смене транспортной схемы.

В Орле переносят остановочный павильон от ЦУМа к Дому быта. Фотографии с места работ появились в Сети.

— Выполняется перенос остановки «ЦУМ». Связано это с предстоящим закрытием Красного моста с 1.02.21, — подписали фото в группе «Транспорт 57» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что рабочие срезают существующую конструкцию остановки и переносят ее к «зебре», которая ведет от Дома быта к скверу Танкистов.

В комментариях люди удивляются, зачем портить демонтажем достаточно новый павильон, если через 2 года (по плану) общественный транспорт снова будет останавливаться здесь.

Напомним, с 1 февраля из-за ремонта моста изменятся 13 автобусных маршрутов. Те, что сегодня идут через Красный мост, будут двигаться по улице Фомина, 3-й Курской, мосту «Дружба», улице Гагарина и Розы Люксембург.

ИА «Орелград»

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