Под Орлом мужчина едва не погиб из-за своей аморальности

Он оскорбил собутыльника, который набросился на него с ножом.

Орловский районный суд сообщил детали вынесения обвинительного приговора местному жителю, набросившемуся на своего собутыльника с ножом. Инцидент произошел в апреле 2020 года. Было установлено, что в тот день осужденный пришел в гости к знакомому. Вместе они распивали спиртные напитки, находясь на кухне. В какой-то момент поссорились, что привело к драке.

Версии подсудимого и потерпевшего заметно отличаются друг от друга. Так, подсудимый заявил, что собутыльник грубо оскорбил его, на что он оскорбил его в ответ. После этого хозяин квартиры набросился на своего гостя и начал его душить. Испугавшись за свою жизнь, гость схватил подвернувшийся под руку кухонный нож и вонзил его в грудь соперника.

Потерпевший вспоминает все иначе. По его версии, спиртное у них закончилось. Он попросил гостя уйти к себе домой, но тот отказался. Из-за этого и вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого посыпались оскорбления. Затем, вставая из-за стола, потерпевший почувствовал удар ножом в левую часть груди. А когда подсудимый вытащил нож из раны, потерпевший схватил его за руку и за горло, повалил на пол и начал «придушивать с целью отобрать нож». А отобрав нож, еще и ударил приятеля.

Суд критически отнесся к версии подсудимого о том, что травма им была причинена в ходе защиты своей жизни и здоровья. В то же время смягчающим вину обстоятельством суд признал аморальность поведения потерпевшего, «поскольку его оскорбительные высказывания в адрес подсудимого фактически послужили одной из причин совершения им преступления».

В результате подсудимый был признан виновным по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Мужчина получил 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Впрочем, у него есть право обжаловать приговор в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»