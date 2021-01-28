Стали известны подробности аварии с длинномером и кроссовером в Орле

28.1.2021 | 9:36 Новости, Происшествия

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Автокран двигался задним ходом.

В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали подробности вчерашней аварии в микрорайоне «Наугорский». Напомним, 27 января на улице Героев Пожарных столкнулись кроссовер и длинномер. У легковушки пробило крышу.

Как выяснилось, «КамАЗ» выезжал задним ходом с прилегающей территории в районе дома №45 по улице Приборостроительной. За рулем автокрана судила 23-летний водитель. Именно он допустил столкновение с «Джили» под управлением 26-летнего водителя, уточнили в ведомстве. Кроссовер ехал по улице Героев Пожарных со стороны Наугорского шоссе.

Сообщается, что в результате ДТП водитель легковушки получил травмы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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