В Орле дома проверят на притоны

В феврале в городе стартует акция «Безопасное жилье».

Администрация Орла утвердила план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города в 2021 году. Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Парахин. В частности, запланировано проведение традиционной профилактической акции «Безопасное жилье». Она пройдет в два этапа: весной – с 17 февраля по 17 марта, а осенью — с 1 сентября по 30 октября.

В рамках данной акции запланировано приведение жилищного фонда областной столицы в пожаробезопасное состояние, то есть в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности. В связи с этим в городе будет проведена массовая проверка подвалов, чердаков и технических этажей – будет установлено, нет ли там каких-то производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов.

Власти города предписали организовать очистку лестничных площадок от посторонних предметов, препятствующих эвакуации, обеспечить свободный проезд пожарной и специальной техники к домам и источникам пожарного водоснабжения, а также наладить своевременный вывоз твердых бытовых отходов.

Кроме того, на 2021 год в Орле запланировано проведение профилактических мероприятий по выявлению притонов и мест сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, «с целью предупреждения возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилом секторе города». Также будут проведены собрания с председателями домовых и уличных комитетов. В план включено и проведение индивидуальной работы с социально неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей.

ИА «Орелград»